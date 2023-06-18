В Івано-Франківській області у горах травмувався турист з Києва, повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Попри застереження рятувальників про складні погодні умови у горах, 19 туристів все ж таки вирушили у мандрівку.

“І вже о 13:08 до Яремчанських рятувальників надійшло повідомлення про те, що на полонині Борсучина г. Кукул поблизу смт. Ворохта отримав травму ноги турист із Києва”, − зазначили у ДСНС.

Фото: ДСНС

О 15:45 рятувальники з смт Ворохта прибули до постраждалого і надали першу домедичну допомогу.

“Вкотре просимо туристів утриматися від походів горами на період складних погодних умов. Діє штормове попередження!”, − закликали рятувальники.

Фото: ДСНС

Нагадаємо, у квітні 2022 року турист з Києва загинув у горах на румунській стороні, його син отримав обмороження ніг.