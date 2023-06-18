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Уряд з початку року виділив на Сили оборони понад 550 млрд грн, − Шмигаль

Це 49% від усіх видатків бюджету за цей час. 

Уряд з початку року виділив на Сили оборони понад 550 млрд грн, − Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Фото: Пресслужба КМУ

За перші 5 місяців цього року Кабінет міністрів України виділив на Сили безпеки та оборони України більше 550 млрд грн. 

Про це повідомив український прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, це 49% від усіх видатків бюджету за цей час. 

“Ми продовжуємо спрямовувати всі податки громадян та бізнесу саме на фінансування армії, аби забезпечити нашу перемогу”, − сказав Шмигаль.

Також він додав, що з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії виділили 6,6 млрд грн на реалізацію понад 150 проєктів у восьми областях. Це ремонти та будівництво шкіл, дитячих садків, лікарень, житлових будинків, будівництво та реконструкція водогонів і каналізації, тепломереж, буріння артезіанських свердловин. 

“Ще 4,4 млрд грн субвенції спрямовуємо місцевим бюджетам на проєктування, відновлення, будівництво, модернізацію об’єктів соціальної, культурної, житлово-комунальної сфери”, − зазначив прем’єр.

Нагадаємо, раніше Шмигаль повідомив, що програма розвитку ООН спільно з партнерами акумулює 1 млрд доларів на відновлення України

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