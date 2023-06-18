У постраждалу від підтоплення частину Херсона незабаром дадуть світло

Мікрорайон Херсона Острів почнуть під'єднувати до енергомережі вже в середині наступного тижня.

Про це повідомив у Телеграм голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"80% обладнання збережено, зараз вся надія на сприятливі погодні умови та витривалість робітників, які працюють без вихідних", - зазначає Прокудін.

За його словами, головна перешкода - мокрі трансформатори та вологі ґрунти.

"Під'єднання абонентів Острова — середина наступного тижня", - додав він.

Окрім того, наразі фахівці газової служби приводять до ладу обладнання та тестують будинкові мережі. За прогнозами спеціалістів, 26 червня розпочнеться подача газу.

Нагадаємо, що у Херсонській області на Дніпрі у створі посту "Херсон" спостерігається зниження рівня води. Зафіксований рівень 0,7 м. Підтоплено шість населених пунктів на території, яка контролюється владою України. На тимчасово захопленій росіянами території - 17 населених пунктів.