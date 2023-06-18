Зараз у Маріуполі смертність цивільних у 2,6 раза перевищує пік найбільшої ковідної, − Центр нацспротиву

В Маріуполі суттєво зростає смертність цивільного населення від природних причин, повідомили у Центрі національного спротиву.

За даними від підпілля, смертність в окупованому Маріуполь від природних причин перетнула позначку в 400 людей на тиждень. Це у 2,6 раза більше за пік найбільшої ковідної смертності.

Наразі медична система міста практично не працює, адже окупати переводять максимум медичних закладів на обслуговування поранених російських військових. Цивільні елементарно не можуть отримати базову допомогу від медиків.

“Однак медичні працівники, які не зрадили Україну, намагаються обслуговувати цивільних без російського паспорта, хоч окупанти це суворо забороняють та погрожують фізичною розправою”, − повідомили у ЦНС.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники почали перевіряти дітей на причетність до партизанського руху та співпрацю з українськими воїнами.