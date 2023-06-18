Унаслідок обстрілів росіянами Сумщини загинули батько та його 4-річний син (оновлено)

У неділю внаслідок обстрілів росіянами Сумської області загинули 38-річний старший лейтенант поліції Роман Бабенко та його 4-річний син.

Про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації та МВС.

Окупанти обстріляли з артилерії місто Білопілля.

“Сьогодні внаслідок артилерійського обстрілу Білопілля загинули цивільні особи − батько і син”, − йдеться у повідомленні.

Пізніше оприлюднять уточнену інформацію.

Оновлено. Мер міста Юрій Зарко розповів Суспільному, що загиблі бігли в укриття. “Як раз проходив батько з сином. І буквально в трьох метрах від них прилетів снаряд. Вони просто бігли в укриття і буквально не добігли 5 метрів. Батько на місці загинув, дитину не встигли довезти до лікарні, померла на руках”, − розповів міський голова.

За його словами, це сталося близько 16:20.

Оновленно. Як повідомили в Офісі генпрокурора, загиблій дитині було 4 роки. За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивство (ч. 2 ст. 438 КК України).

Фото: Офіс генпрокурора

Нагадаємо, 15 червня окупанти з території РФ обстріляли з мінометів село Білокопитове Шосткинського району Сумщини. Внаслідок обстрілу троє хлопчиків 9, 10 та 12 років, які перебували на вулиці, отримали осколкові поранення та акубаротравми. Дітям надано медичну допомогу, загрози життю немає.