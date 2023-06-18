Президент Чехії Павел пояснив свої слова про стеження за росіянами у західних країнах

Він наголосив, що не закликав і не закликає до стеження за кожним конкретним росіянином.

Президент Чехії Петр Павел пояснив свої слова про необхідність пильного стеження за громадянами Росії, які живуть у західних країнах.

В інтерв'ю Радіо Свобода Павел сказав, що в умовах агресивної війни Росії проти України за громадянами РФ, які проживають на Заході, “потрібно стежити набагато пильніше, ніж раніше”. Він зазначив, що під час Другої світової війни “все японське населення, яке проживало в Сполучених Штатах, також перебувало під суворим режимом спостереження”.

У коментарі чеському телеканалу CNN Prima News президент сказав, що не відмовляється від своїх слів про необхідність моніторингу діяльності росіян. Водночас він наголосив, що не закликав і не закликає до стеження за кожним конкретним росіянином. Йдеться, за словами президента Чехії, про те, що спецслужби країни повинні спостерігати за тим, що відбувається в російській діаспорі і “реагувати на фактори, що становлять ризики”.

За словами Павела, згадка ним американців японського походження “не включала схвалення дій влади США щодо японців або пропозицію діяти таким чином”.

Нагадаємо, Павел вважає, що напад РФ на Україну потрібно називати потрібно називати російською війною, а не війною Путіна. “Я чую цей аргумент досить часто – що ми маємо розглядати це як війну Путіна, а не російську війну. Цей аргумент не витримує критики. Якщо подивитись на підтримку, якою користується Путін серед російського населення, коли ми бачимо, скільки людей підтримують війну, скільки людей закликає поширити війну на інші країни, ми маємо називати цю війну російською війною”, − сказав президент Чехії.