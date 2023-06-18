Унаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС загинули 17 людей, – МВС

Всього евакуйовано з небезпечних зон 3614 людей.

Унаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС загинули 17 людей, повідомили у МВС.

З них 13 − унаслідок утоплення, ще 4 отримали несумісні з життям вогнепальні поранення під час евакуації. Нерозшуканими залишається 31 людина.

Після підриву росіянами Каховської ГЕС підтопленими залишаються 876 будинків. “Єважливі успіхи: на Новоронцовщині частково відновили централізованеводопостачання населенню. Там, де досі відсутнє водопостачання (а це понад 167тисяч абонентів лише на Дніпропетровщині), організований довіз питної татехнічної води. Всього підвезено мешканцям Дніпропетровської області понад 11тисяч тонн води”, − зазначили у міністерстві.

Фото: МВС

Всього евакуйовано з небезпечних зон 3614 людей, з яких 474 дитини та 80 маломобільних осіб.

Як повідомив заступник керівника Офісу президента України Олексій Кулеба, у Херсонській області працюють рятувальники, медики, волонтери з усіх куточків країни. Також на Херсонщину прибуло 200 фахівців комунальних підприємств із 13 областей України, які відкачують воду, вичищають дороги від мулу, прибирають сміття.

Фото: МВС

Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, що в області залишаються без електропостачання 14 тисяч абонентів. За його словами, близько 80% електрообладнання вціліло.

Фото: МВС

Нагадаємо, вночі 6 червня окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС, спричинивши масштабне затоплення. Під водою опинилася низка населених пунктів Херсонської області, від підтоплення також постраждали території Миколаївщини.