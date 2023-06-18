Головне за день. Неділя, 18 червня

Наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС, 17 бойових зіткненнь на сході, ворожі обстріли, День батька. Яким запам’ятається 480-й день повномасштабної війни.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. За добу відбулось 17 бойових зіткнень.

Противник завдав понад 40 авіаційних ударів, здійснив 60 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких діти, пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури, зруйновано та пошкоджено більш як 20 житлових будинків, школу та іншу цивільну інфраструктуру.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 18 червня – в нашій новині.

Навчальні курси для українських офіцерів в рамках міжнародної авіаційної коаліції вже розпочались, але пілоти ЗСУ для опанування F-16 поки не виїхали, повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він зазначив, що рішення про навчання ухвалено, але відправка наших пілотів ще очікується.

За його словами, українські авіаційні фахівці вже навчаються, і вже не перший тиждень.

"Йдеться про офіцерів бойового управління, які проходять певні курси", - зазначив речник.

Докладніше – в новині.

Президент України Володимир Зеленський 18 червня привітав українців з Днем батька.

Він опублікував відео з привітаннями у Телеграмі.

"Тато… Це слово щодня звучить мільйони разів, і щоразу в ньому чується захист, сила й безмежна любов. У День батька хочеться побажати, щоб якнайбільше українських чоловіків чули це звертання: "Тато!" Щоб наші татусі жили довго й були здорові. І щоб кожен тато, який на передовій, повернувся додому", - зазначив глава держави.

Зеленський подякував усім українським захисникам: "Дякую кожному українському батькові, кожній українській родині за наших міцних і сміливих воїнів, які захистили незалежність і виборюють життя для України".

В Україні День батька відзначається з 2019 року у третю неділю червня.

У неділю внаслідок обстрілів росіянами Сумської області загинули 38-річний старший лейтенант поліції Роман Бабенко та його 4-річний син, повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації та МВС.

Окупанти обстріляли місто Білопілля з артилерії.

Мер міста Юрій Зарко розповів Суспільному, що загиблі бігли в укриття. “Якраз проходив батько з сином. І буквально в трьох метрах від них прилетів снаряд. Вони просто бігли в укриття і буквально не добігли 5 метрів. Батько на місці загинув, дитину не встигли довезти до лікарні, померла на руках”, − розповів міський голова.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивство (ч. 2 ст. 438 КК України).

На півдні України внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС залишається підтопленим 41 населений пункт, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

У Херсонській області на Дніпрі у створі посту "Херсон" спостерігається зниження рівня води. Зафіксований рівень 0,7 м. Підтоплено шість населених пунктів на території, яка контролюється владою України. На тимчасово захопленій росіянами території - 17 населених пунктів.

Унаслідок підриву Каховської ГЕС загинули 17 людей, повідомили у МВС.

З них 13 − унаслідок утоплення, ще 4 отримали несумісні з життям вогнепальні поранення під час евакуації. Нерозшуканими залишається 31 людина.

Підтопленими залишаються 876 будинків. “Є важливі успіхи: на Новоронцовщині частково відновили централізоване водопостачання населенню. Там, де досі відсутнє водопостачання (а це понад 167тисяч абонентів лише на Дніпропетровщині), організований довіз питної татехнічної води. Всього підвезено мешканцям Дніпропетровської області понад 11тисяч тонн води”, − зазначили у міністерстві.

Загалом евакуйовано з небезпечних зон 3614 людей, з яких 474 дитини та 80 маломобільних осіб.

Як повідомив заступник керівника Офісу президента України Олексій Кулеба, у Херсонській області працюють рятувальники, медики, волонтери з усіх куточків країни. Також на Херсонщину прибуло 200 фахівців комунальних підприємств із 13 областей України, які відкачують воду, вичищають дороги від мулу, прибирають сміття.

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