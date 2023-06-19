РФ відхилила запит ООН на допуск гуманітарної місії на окуповане лівобережжя Херсонщини

Росія все ще не надала доступ гуманітарній місії ООН на окуповану частину Херсонської області, яка була затоплена внаслідок підриву Росією Каховської ГЕС.

Про це повідомляє сайт ООН з посиланням на гуманітарну координаторку щодо України Денізу Браун.

За її словами, Організація Об’єднаних Націй співпрацює з урядами України та РФ щодо ефективної доставки гуманітарної допомоги всім людям, які постраждали внаслідок руйнівного руйнування Каховської дамби. Однак російський уряд відмовився пускати представників ООН на окуповане лівобережжя Херсонщини, що постраждало від повені через підрив окупантами Каховської ГЕС.

“Уряд РФ поки що відхилив наш запит на доступ до територій, які знаходяться під його тимчасовим військовим контролем. ООН продовжуватиме працювати над пошуком необхідного доступу. Ми закликаємо російську владу діяти відповідно до своїх зобов’язань за міжнародним гуманітарним правом”, – наголосила Браун.

Вона зазначила, що ООН продовжуватиме робити все можливе, щоб охопити всіх людей, включно з постраждалими внаслідок нещодавнього руйнування дамби, які терміново потребують життєво необхідної допомоги, незалежно від того, де вони знаходяться.

Нагадаємо, 10 червня заступник генерального секретаря ООН Мартін Гріффітс заявив, що російська армія не надає можливості допомогти населенню лівого берега Херсонщини, що постраждало внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС.

Водночас росіяни скористалися підривом Каховської ГЕС для посилення окупаційного режиму. З початком масової евакуації із затопленої місцевості командування окупаційних військ запровадило додаткові фільтраційні заходи з виявлення громадян із проукраїнськими настроями. На блокпостах російські військовослужбовці за дозвіл виїхати людям у безпечні місця змушували їх платити значні суми грошей та віддавати виявлені під час обшуків цінні речі й коштовності. Росіяни забороняли роботу волонтерів із надання гуманітарної допомоги.

Верховна Рада України на засіданні 10 червня ухвалила постанову про Звернення до ООН, парламентів та урядів її держав-членів, міжнародних організацій та їх парламентських асамблей у зв’язку з черговим актом тероризму Російської Федерації – підривом Каховської гідроелектростанції.