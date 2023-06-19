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Росія перекидає підрозділи зі східного берега Дніпра на Запорізький та Бахмутський напрямки, − британська розвідка

Окупанти вважають зараз, що українська атака через Дніпро менш ймовірна після руйнування Каховської дамби.

Росія перекидає підрозділи зі східного берега Дніпра на Запорізький та Бахмутський напрямки, − британська розвідка
Миколаївщина
Фото: EPA/UPG

Протягом останніх десяти днів Росія, ймовірно, почала передислокацію підрозділів Дніпровського угруповання військ зі східного берега Дніпра для посилення Запорізького та Бахмутського напрямків.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Це може стосуватися кількох тисяч військовослужбовців 49-ї армії, включно з 34-тою окремою моторизованою бригадою, а також підрозділами повітряно-десантних військ (ПДВ) і морської піхоти.

“Передислокація підрозділів Дніпровського угруповання військ, ймовірно, відображає думку Росії про те, що велика українська атака через Дніпро тепер менш імовірна після обвалу Каховської дамби та повені, яку це викликало”, − додали британці.

Нагадаємо, вчора британська розвідка повідомила, що армія Росії зазнає найбільших втрат від березня з часів активних боїв за Бахмут.

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