За минулий тиждень Збройні сили взяли у полон понад 80 окупантів, – Міноборони

Минулого тижня армія РФ втратила вбитими і пораненими понад 4 600 військових. ЗСУ взяли у полон понад 80 російських окупантів.

Про це повідомила у Telegram заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, за минулий тиждень уздовж лінії фронту (на сході, і на півдні) ворог втратив більше ніж 4 600 осіб.

“Це і вбиті, і поранені”, – сказала Маляр.

При цьому українські військові взяли в полон більше 80 ворожих бійців. Також було знищено більше 400 одиниць озброєння противника, зокрема вертольоти і танки.

Нагадаємо, за інформацією Генштабу ЗСУ, з 24 лютого 2022 року по сьогодні російська армія втратила у війні з Україною близько 220 450 осіб. За минулу добу Збройні сили ліквідували близько 630 окупантів, 5 танків та вертоліт.