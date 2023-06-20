Уже відомо про 21 загиблого через теракт росіян на Каховській ГЕС

Станом на 15-ий день ліквідації катастрофи на Каховській ГЕС відомо про 21 загиблого.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

За словами міністра Ігоря Клименка, росіяни продовжують обстріли. Через такі дії кількість жертв і потерпілих зростає.

"Наразі 21 особа загинула, зокрема 5 – через прицільні постріли росіян. Ще 28 отримали поранені, з них 16 – наші ліквідатори", – розповів Клименко.

Залишаються підтопленими 595 будинків на Херсонщині. При цьому епідеміологічна ситуація стабільна та контрольована, спалахів інфекційних захворювань не зафіксовано. Щоправда, МВС вкотре нагадало про сувору заборону вилову та споживання риби в постраждалих районах. Працюють спеціальні патрулі, які відстежують такі факти.

"Систематично відбираємо проби води як технічної, так і питної. Це потрібно для того, аби розуміти, чи можна її безпечно подавати людям. А поки що продовжуємо привозити питну та технічну воду місцевим мешканцям", – додав Клименко.

Нагадаємо, зниклими безвісти внаслідок підриву Каховської ГЕС вважаються 109 людей. Їхні справи передали до Національної поліції.

Очільник української розвідки Кирило Буданов озвучив подробиці підриву росіянам Каховської ГЕС. Він наголосив, що "ця штучна техногенна катастрофа (терористичний акт і акт екоциду) здійснений свідомо Російською Федерацією".