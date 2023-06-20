Раніше українські військові показали відео знищення російського танка, який повністю згорів. Це результат роботи 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

Про це повідомила пресслужба Командування Сухопутних військ ЗСУ.

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