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Українські бійці знищили російський склад з боєприпасами

Склад знищили артилеристи 110-ї ОМБр.

Українські бійці знищили російський склад з боєприпасами
Фото: Пресслужба 110 ОМБр

Бійці ЗСУ знищили черговий склад з боєприпасами російських окупантів.

Про це повідомила пресслужба Командування Сухопутних військ ЗСУ.

Знищення складуу стало результатом ефективної взаємодії аеророзвідників групи БпАК "Волинь" та влучної роботи артилеристів 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

Раніше українські військові показали відео знищення російського танка, який повністю згорів. Це результат роботи 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

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