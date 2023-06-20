Бійці ЗСУ знищили черговий склад з боєприпасами російських окупантів.
Про це повідомила пресслужба Командування Сухопутних військ ЗСУ.
Знищення складуу стало результатом ефективної взаємодії аеророзвідників групи БпАК "Волинь" та влучної роботи артилеристів 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.
Раніше українські військові показали відео знищення російського танка, який повністю згорів. Це результат роботи 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.