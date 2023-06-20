Росіяни збили на смерть людину в селі у Запорізькій області

"Приїхала військова комендатура і русня поїхала далі на Маріуполь, а загиблий поїхав в морг. Все", - прокоментував радник міського голови Маріуполя.

Росіяни збили на смерть людину в селі Осипенко, що в Запорізькій області (траса Бердянськ-Маріуполь).

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, це зробили двоє "нових маріупольців" і "якась російська пропагандистка". "Приїхала військова комендатура і русня поїхала далі на Маріуполь, а загиблий поїхав в морг. Все.". - прокоментував Андрющенко.

Він додав, що це типова історія на окупованих територіях України.

Нагадаємо, росіяни не забезпечили евакуацію жителів із захоплених територій, які почали затоплюватися через підрив Каховської ГЕС. Днями стало відомо, що в окупованій Голопристанській громаді є шестеро загиблих внаслідок підтоплення. Крім того, населення громади потребує гуманітарної допомоги в питній воді, продуктах харчування, сухому одязі, ліках та засобах гігієни.

Також загарбники замість рятувати людей забирали у них човни і тікали від повені, залишаючи жителів напризволяще.