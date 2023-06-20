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Російські окупанти 14 разів обстріляли прикордоння Сумщини

За день на Сумщині було зафіксовано 109 вибухів.

Російські окупанти 14 разів обстріляли прикордоння Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 20 червня, росіяни обстріляли Юнаківську, Краснопільську, Хотінську, Білопільську, Середино-Будську, Новослобідську та Великописарівську громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня 20 червня  росіяни здійснили 14 обстрілів прикордоння, було зафіксовано 109 вибухів.

Юнаківську громаду обстріляли з мінометів та артилерії. Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено 2 приватних домоволодіння та одну господарчу споруду. 

Білопільську громаду також обстріляли з мінометів та артилерії. Внаслідок обстрілів було пошкоджено приватний будинок та цивільний автомобіль “Газель”. 

Хотінську, Новослобідську, Середино-Будську та Великописарівську громади росіяни обстріляли з мінометів, а Краснопільську - з мінометів та АГС.

Нагадаємо, 20 червня російська армія чотири рази обстріляла Нікопольщину у Дніпропетровській області. Внаслідок російської атаки постраждав 74-річний чоловік, якого шпиталізували з пораненням голови та струсом мозку.

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