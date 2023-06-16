Дмитро Кулеба закликав Єнса Столтенберга зробити крок до членства України в НАТО

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про це голова української дипломатії написав у Twitter.

"Я говорив з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом і подякував йому за зусилля, спрямовані на те, щоб Вільнюський саміт був успішним для НАТО та України. Кулеба наголосив на важливості зробити крок до членства України, зокрема, відмовившись від ПДЧ. Настав час узгодити рішення НАТО з новою реальністю", – зазначив міністр.

Нагадаємо, блок НАТО все ще уникає конкретних заяви про більші гарантії щодо вступу України. Столтенберг 14 червня заявив, що союзники можуть домовитися про створення Ради Україна – НАТО. За його словами, це б зміцнило партнерство між Альянсом та Україною. До того ж, це орган, який на відміну від комісії Україна-НАТО може ухвалювати рішення.

У свою чергу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що Україна у майбутньому має стати повноправним членом НАТО, а не просто привілейованим партнером.