Головне за ніч та ранок. П’ятниця, 16 червня

Українські війська продовжують наступальні та оборонні операції, попри авіаційну та артилерійську перевагу ворога.

Сили оборони мають частковий успіх. На напрямках оборони жодної позиції не втрачено, повідомив речник Генерального штабу Андрій Ковальов.

"Підрозділи Збройних Сил України успішно вели наступальні дії на напрямках Новоданилівка-Роботине та Левадне-Старомайорське. Мали успіх у районі Вугледара на окремих діялнках", – сказав він.

Військові у ході проведення штурмових дій закріплюються на досягнутих рубежах. Підрозділи Збройних Сили оборони України успішно вели наступальні дії східніше від Ступочок Донецької області, витіснили ворога з його позицій.

Уночі 16 червня російська армія атакувала Україну дронами-камікадзе типу “Shahed“. Сили та засоби ППО збили обидва ворожих дрони.

Повітряні сили уточнили, що були знищені два іранських ударних БпЛА "Shahed-136/131" на південному напрямку – у Миколаївській області. Також за минулу добу захисники неба знищили ворожий ударний БпЛА “Ланцет”, “Орлан-10”, “Орлан-30”, “Zala” та один БпЛА невстановленого типу.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – минулої доби сталось понад 30 бойових зіткнень.

Ворог завдав 5 ракетних ударів, застосувавши крилаті ракети Х-101/Х-555 та Х-59. Крім того, завдав понад 60 авіаційних ударів, також здійснив понад 80 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, пошкоджено промислові об’єкти в Кривому Розі Дніпропетровській області, житлові будинки та адміністративна інфраструктура на Херсонщині.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, зенітно-ракетний комплекс С-300, 4 райони зосередження особового складу та військової техніки противника, 3 склади боєприпасів та 7 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 16 червня - в нашій новині.

Нагадаємо, за підсумками 13-го "Рамштайну" глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що союзники зосереджені на потребах України у засобах ППО, оскільки “останнього місяця Росія безжально посилила свої ракетні та безпілотні атаки на міста України”.

Генштаб також інформує, що армія РФ з початку широкомасштабного вторгнення в Україну втратила близько 218 500 військових. Минулої доби, 15 червня, Збройні сили ліквідували близько 590 окупантів, 10 танків, 19 артилерійських систем та багато іншої військової техніки.

Про інші втрати противника – в новині.

Уночі 16 червня російська армія обстріляла з реактивної та ствольної артилерії село Новоберислав Херсонської області. Внаслідок атаки загинуло подружжя.

Через прицільний удар по житловому будинку на місці події загинула жінка, а її чоловік помер дорогою у лікарню.

15 червня російська армія обстрілювала Херсонську область 54 рази, випустивши 223 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", безпілотників, авіації і також завдала ракетних ударів.

По Херсону ворог випустив 37 снарядів. "Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Через російську агресію двоє людей загинули, ще двоє – дістали поранення", – повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Згідно з даними Офісу генерального прокурора, одним із загиблих є чоловік у Бериславському районі. Армія ворога відкрила вогонь по населеному пункту близько 19 години. Чоловік загинув у своїй квартирі. Ще одна людина – 80-річна жінка – загинула внаслідок обстрілу селища Зеленівка.

До України з першим візитом прибув президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса.

Президента ПАР зустрів спецпредставник України в справах Африки та Близького Сходу Максим Субх та посол ПАР в Україні Андрес Гроневальд.

Візит Рамафоси відбувається у межах так званої африканської миротворчої місії. За даними Bloomberg, участь у цій місії беруть президенти ПАР, Єгипту, Сенегалу, Уганди, Замбії та республіки Конго. Крім України, вони збираються і до Росії.

Докладніше – в нашій новині.

Попри підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС, ситуація на Запорізькій АЕС залишається стабільною та контрольованою, повідомляє Енергоатом.

Станом на 09:00 16 червня рівень води у Каховському водосховищі в районі Нікополя продовжує знижуватись, у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС без змін – 16,67 метрів. Цього цілком достатньо для забезпечення потреб станції.

Рівень води в каналі ТЕС, звідки за необхідності підживлюється ставок ЗАЕС, – на рівні 11,19 метрів.

“Зауважимо, що протягом останнього часу рівень води в каналі суттєво не падає, його показники вже не залежать від коливань Каховського водосховища”, – зазначили в Еенергоатомі.

Енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року, тож відтоді активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!