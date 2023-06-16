У Києві пролунав вибух, в місті і області була балістична загроза (оновлено)

На столицю у декілька хвиль летіли ракети.

У Києві в Подільському районі під час повітряної тривоги пролунав вибух. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

За його інформацією, на столицю летіли ракети в декілька хвиль. Повітряні сили заявили, що Київ та область під загрозою балістичних ударів.

"Київ та область в укриття. Балістика!" – зазначили в Повітряних силах.

Оновлення. Влучань немає, ППО відбила всі ворожі цілі. За попередніми даними, це шість аеробалістичних ракет "Кинджал" і шість "Калібрів" та два розвідувальні безпілотників.

"Інформація щодо жертв чи руйнувань наразі не надходила. Дані оперативного зведення збираються та уточнюються. Слідкуйте за новими повідомленнями. ІСНУЄ ВЕЛИКА ЙМОВІРНІСТЬ ПОВТОРНИХ РАКЕТНИХ АТАК В НАЙБЛИЖЧИЙ ЧАС. Тому не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!!!» – заявив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Відомо, що внаслідок падіння уламків у Київській області є поранені, пошкоджено приватні будинки.

Повітряна тривога була оголошена по всій країні. Крім балістичних ракет, ворог випустив і крилаті ракети "Калібр". Ракетна атака на столицю відбувається під час перебування в ній "миротворчої місії" лідерів пʼяти країн Африки.

Попередню атаку столицю пережила вночі 13 червня – працювала ППО, влучань не було.