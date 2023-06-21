​У Генічеську окупанти лякають жителів проривом ЗСУ і розповсюджують інформацію про евакуацію

Це викликає панічні настрої у людей.

На окупованих територіях Херсонщини росіяни лякають місцевих жителів проривом ЗСУ і розповсюджують інформацію щодо евакуації.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Російські окупанти активно розповсюджують інформацію щодо евакуації на випадок прориву ЗС України.

“Так, у Генічеську, на мобільні телефони колаборантів надходять SMS повідомлення з детальними інструкціями та координатами точок евакуації, що в свою чергу викликає панічні настрої”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у населених пунктах на тимчасово захопленій території Запорізької області російські окупанти обладнали додаткові блокпости та пункти фільтрації.