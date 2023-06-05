У Росії невідомі транслювали по радіо оголошення голосом Путіна загальної мобілізації та введення воєнного стану

В трансляції йшлося про "вторгнення" "озброєних до зубів" українських військ. Хоча на території РФ операції проводять винятково її ж громадяни.

У деяких регіонах Росії по радіо оголосили про введення воєнного стану в Курській, Бєлгородській та Брянській областях. Оголошення зачитувалася голосом президента РФ.

У Кремлі заявили, що трансляція є наслідком "злому". Голос Путіна, звертаючись до "співгромадян, братів і сестер", сказав, що "в 4 ранку українські війська, озброєні до зубів блоком НАТО", "вторглися" на територію Курської, Бєлгородської та Брянської областей.

Потім цей голос сказав, що указом президента РФ там введено воєнний стан і що готується загальна мобілізація.

Трансляція оголошення відбулася на тлі операцій російських добровольців РДК і легіону "Свобода Росії" у прикордонних областях РФ. У Курській області сьогодні заявляли про збиття безпілотників.