Провладна партія президента Мексики Андреса Мануеля Лопеса Обрадора “Рух національного відродження” (Морена) на виборах у неділю завоювала один з останніх бастіонів опозиції, отримавши посаду губернатора, яка може стати перевагою перед президентськими виборами 2024 року.

Про це пише Bloomberg.

Згідно з попередніми даними, колишня національна міністерка освіти Дельфіна Гомес стане першою жінкою-губернатором штату Мехіко. Вона на 9 відсоткових пунтків випередила свого суперника з 62% підрахованих голосів. Її суперниця Алехандра Дель Мораль поступилася, оскільки розрив став очевидним у першому результаті.

Штат Мехіко, де проживає найбільше виборців, фактично контролювався Інституційно-революційною партією, відомою як PRI, протягом дев’яти десятиліть. Там почали деякі з найвідоміших лідерів партії, зокрема колишній президент Енріке Пенья Ньєто.

Поєднання у штаті багатих та робочих районів часто робить його індикатором того, як мексиканці голосують на загальних виборах. Це вперше, коли він обирає лідера “Руху національного відродження”. Останніми роками “Морена” повільно зібрала посади губернаторів у більшості штатів, залишивши лише кілька під контролем інших партій.

Фото: EPA/UPG Президент Національного руху відродження (MORENA) Маріо Дельгадо і кандидатка у губернатори штату Мехіко Дельфіна Гоме

Деякі опитування показали ще більшу перевагу для Гомес, що дало б партії президента додаткову владу перед загальними виборами в червні 2024 року. Вважається, що у цьому разі “Морена” має хороші шанси на перемогу свого кандидата.

Лопес Обрадор не має права брати участь у конкурсі наступного року, оскільки конституція країни обмежує президента лише одним терміном.

Аналітики зазначають, що зараз у всій країні песо сильніший, ніж був раніше, працює соціальна програма, мінімальну зарплату підвищили. Найбільшими проблемами є злочинність, нестача води та дефіцит добре оплачуваних робочих місць.