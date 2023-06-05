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Премʼєри Британії та Данії цього тижня обговорять із Байденом місію з надання F-16 Україні

Для цього вони особисто відвідають Вашингтон. 

Премʼєри Британії та Данії цього тижня обговорять із Байденом місію з надання F-16 Україні
Фото: EPA/UPG

Премʼєр-міністри Великої Британії та Данії цього тижня обговорять із президентом США Джо Байденом місію з надання винищувачів F-16 Україні. Зустрічі пройдуть у Вашингтоні, повідомляють The Guardian та Associated Press.

Британія і Данія відіграють ключову роль у схваленому Штатами міжнародному плані забезпечити українців сучасними винищувачами. Переговори Байдена із данською премʼєркою Метте Фредеріксен заплановані на понеділок, а з премʼєром Британії Ріші Сунаком – на четвер. 

"Одна з речей, на яку ми звернемо увагу і щодо якої президент зацікавлений поділитися своїми поглядами – це довгострокові безпекові потреби України", – сказав речник Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі. "І саме тут F-16 вступають у дискусію". 

Данія закупила десятки F-16 американського виробництва з 1970-х років і заявила, що готова надати Україні деякі з них. Британія готова тренувати українських пілотів і виступає за створення коаліції для постачання Україні винищувачів, але сама літаків не надаватиме. Вона не має на озброєнні F-16, які хотіла би отримати Україна, а літаки її виробництва потребують кількарічного навчання

За оцінкою офіси президента, європейська частина “коаліції винищувачів” налічує вже вісім країн: Велика Британія, Нідерланди, Польща, Данія, Швеція, Бельгія, Португалія і Франція. Для передачі винищувачів F-16 союзники планують створити спеціальний фонд.

Коаліцію з підготовки пілотів очолять Данія і Нідерланди. Нідерланди ще не ухвалили остаточного рішення стосовно передачі винищувачів F-16 в Україну, але "серйозно розглядають" це. 

F-16, крім країни-виробника США, є або от-от зʼявляться на озброєнні у 12 країн НАТО, зокрема Данії, Нідерландів, Норвегії та Бельгії, писав "Мілітарний". На початку 2023 американські Повітряні сили мали на озброєнні 889 F-16C/D. Бельгія, Данія, Нідерланди та Норвегія вже давно використовують F-16. Греція і Туреччина отримали їх наприкінці 1980-х років. Португалія, Італія та Румунія купили або орендували вживані F-16A/B в 1990-х або 2000-х роках. Польща, Словаччина і Болгарія придбали нові винищувачі. 

За оцінкою США, процес навчання українських пілотів на F-16 займе щонайменше чотири місяці. Тренування мають розпочатися вже в липні. 

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