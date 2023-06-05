​Україна може отримати від США $37 млн на кібербезпеку

Над цим працює влада Сполучених Штатів і Конгрес.

США і Конгрес працюють над тим, аби виділити Україні 37 мільйонів доларів на кібербезпеку.

Про це йдеться на сайті Державного департаменту США.

Таке питання обговорили делегації США і України на зустрічі у Таллінні (Естонія).

"Під час діалогу делегація Сполучених Штатів підтвердила свою непохитну відданість підтримці кіберзахисту України перед неспровокованим вторгненням Росії. У межах цієї підтримки Сполучені Штати працюють з Конгресом над наданням додаткової допомоги Україні в галузі кібербезпеки на суму 37 мільйонів доларів США, внаслідок чого загальна сума становитиме 82 мільйони доларів США з лютого 2022 року та понад 120 мільйонів доларів США з 2016 року", - йдеться в повідомленні.

Ця підтримка допомогла зміцнити здатність нашої держави виявляти, стримувати та реагувати на кіберінциденти і загрози. Крім того, допомога потрібна для захисту критично важливих мереж та цифрової інфраструктури.

Нагадаємо, від початку 2023 року зросла кількість кібератак на комерційний сектор України.

Тим часом минулого місяця в штаб-квартирі Об’єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО (CCDCOE) у Таллінні підняли державний прапор України, що відзначає офіційне приєднання нашої країни до організації. Допоможе нашій державі розвивати інновації та посилювати кіберзахист Японія.