У російських школах дітей навчають любити армію і демонізують Захід, – New York Times

У російських школах впроваджують навчальну програму з наголосом на героїзації армії, водночас демонізуючи Захід як "бандитів".

Про це пише видання New York Times.

Армійської теми у Росії торкаються навіть букварі. Нова версія азбуки починається з букви "А" – "армія", Б – "братство". При цьому до кожної літери додається різка фраза, наприклад "Любіть свою армію".

Також на змаганнях із запливу в південному місті Магнітогорську підлітки пірнали в басейн у камуфляжній формі, а інші учасники одягали на спини моделі автоматів Калашникова.

"Ці зусилля є частиною масштабної кампанії Кремля з мілітаризації російського суспільства, навчання майбутніх поколінь шанобливому ставленню до армії та подальшого закріплення наративу президента Путіна про те, що “на нашій батьківщині знову розв’язана справжня війна”, – пише New York Times.

За інформацією видання, так Кремль сподівається переконати населення активно підтримувати війну, а молодих чоловіків – воювати.

Про мілітаризацію російських шкіл писав також і журнал Economist. У матеріалі йшлося про те, що в рамках “історичного квесту” діти у Росії стріляли із пластикових гвинтівок і кидали гранати в імітацію танка. Учасникам одягли радянські солдатські кашкети, а на футболках працівників музею, де відбувався квест, була вишита літера Z – символ підтримки вторгнення Росії в Україну.

Шкільні програми із прищеплення “російських цінностей” на противагу західним покликані виправдати російську війну, а за задумом організаторів “у дітей повинно бути позитивне враження від армійського життя, адже багато з них незабаром можуть піти в армію” – пише Economist.

Нагадаємо, в листопаді 2022 року російські окупанти створили на Херсонщині відділення руху "Юнармія" – організації, що діє під крилом Міноборони РФ і готує "гарматне м'ясо" для армії окупантів. Такі ж загони росіяни формували в окупованому Мелітополі.

У серпні минулого року українська уповноважена Верховної Ради з прав людини звернулася до ЮНІСЕФ через мілітаризацію дітей на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

У вересні 2018 року в окупованому Джанкої під час святкування Дня міста окупанти влаштували показовий виступ дітей, під час якого вони кидалися один на одного з багнетами, ножами, лопатами і шашками. Діти на сцені розігрували декілька мілітаристських сценок зі стилізованим боєм і вбивствами.

У травні 2015-го в одній зі шкіл Донецька відбулася театралізована вистава, під час якої школярі з георгіївськими стрічками, одягнені в камуфляжні костюми, імітували розстріл українців.