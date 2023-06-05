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У Європі під час мафіозних наркорейдів затримали 25 осіб

Затримані пов’язані із групою торгівлі наркотиками, якою керувала італійська мафія Ндрангета.

У Європі під час мафіозних наркорейдів затримали 25 осіб
Фото: EPA/UPG

Під час загальноєвропейських рейдів в Італії, Бельгії та Німеччині заарештували 25 осіб, ймовірно пов’язаних із групою торгівлі наркотиками, якою керувала мафія Ндрангета.

Про це пише Reuters з посиланням на італійську поліцію.

Злочинна організація діяла з італійської Калабрії, батьківщини мафіозі, але також мала форпост у Німеччині, оскільки вона імпортувала “велику кількість” кокаїну, героїну та гашишу, повідомила митна поліція Guardia di Finanza.

Підозрюваних звинувачують, зокрема, у злочинній змові та торгівлі наркотиками, і у них конфіскували активи на суму 3,8 мільйона євро, включно з нерухомістю, землею та бізнесом.

Вісім підозрюваних були заарештовані в Бельгії, а дев'ятого затримали у Німеччині за бельгійським ордером на арешт.

Ндрангета, яка стала впливовішою за сицилійську Коза Ностру, “поширила свої щупальця у всьому світі”, зокрема завдяки своїй ролі великого контрабандиста кокаїну з Латинської Америки до Європи.

Бельгійська влада заявила, що арешти були пов’язані з попередньою операцією, яка в 2015 році “відкрила” клан “Ндрангета”, який імпортував кокаїн з Південної Америки до південної Італії через Бельгію, маючи “логістичну” базу у Франкфурті.

Нагадаємо, у травні у межах розслідування справи проти Ндрангета заарештували понад 100 осіб. Рейди відбулися в Італії, Німеччині, Бельгії, Франції, Португалії, Румунії та Іспанії.

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