Ірак анонсував автомобільний та залізничний проєкт на $17 млрд, щоб з’єднати Азію та Європу

Ірак анонсував проєкт вартістю 17 мільярдів доларів, щоб з’єднати залізницею та дорогами головний товарний порт на південному узбережжі країни з кордоном з Туреччиною, пише Reuters.
Проєкт має на меті трансформувати економіку країни після десятиліть війни та кризи.
“Дорога розвитку” зв’яже порт Гранд-Фо на багатому нафтою півдні Іраку з Туреччиною, перетворивши країну на транзитний вузол і скоротивши час подорожі між Азією та Європою, намагаючись конкурувати з Суецьким каналом, зазначає видання.
“Дорога розвитку − це не просто дорога для перевезення товарів або пасажирів. Ця дорога відкриває двері для розвитку величезних територій Іраку”, − сказав Reuters Фархан аль-Фартусі, генеральний директор Генеральної компанії портів Іраку.
Уряд Іраку передбачає будівництво високошвидкісних поїздів, які перевозитимуть вантажі та пасажирів зі швидкістю до 300 кілометрів на годину, сполучення з місцевими промисловими вузлами та енергетичний компонент, який може включати нафто- та газопроводи. Це означатиме значний відхід від існуючої застарілої транспортної мережі країни.
Залізничне сполучення Іраку наразі обслуговує кілька ліній, включно з повільними вантажними перевезеннями нафти та одним нічним пасажирським потягом, який курсує з Багдада до Басри, долаючи відстань 500 кілометрів за 10–12 годин.
За словами Фартусі, будівництво порту Гранд-Фау, спроектованого понад десять років тому, перебуває на півдорозі до завершення.
Пасажирські перевезення між Іраком та Європою передбачають, зокрема, запуск експресу з Багдаду до Берліна. “Ми знову задіємо цю лінію і зв'яжемо її з іншими країнами”, − сказав Фартусі, згадавши про плани з перевезення туристів і паломників до святих місць шиїтів в Іраку та Мекки в Саудівській Аравії для паломництва Хадж.
Про проєкт було оголошено в суботу на конференції, спрямованій на привернення арабських країн Перської затоки, Сирії та Йорданії. В уряді зазначили, що йдеться про регіональні інвестиції. За словами Фартусі, якщо роботи розпочнуться на початку наступного року, проєкт буде завершено у 2029 році.
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна та Ірак зосереджуються на пожвавленні відносин.