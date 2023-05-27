Ірак анонсував автомобільний та залізничний проєкт на $17 млрд, щоб з’єднати Азію та Європу

Проєкт має на меті трансформувати економіку країни після десятиліть війни та кризи.

Ірак анонсував проєкт вартістю 17 мільярдів доларів, щоб з’єднати залізницею та дорогами головний товарний порт на південному узбережжі країни з кордоном з Туреччиною, пише Reuters.

Проєкт має на меті трансформувати економіку країни після десятиліть війни та кризи.

“Дорога розвитку” зв’яже порт Гранд-Фо на багатому нафтою півдні Іраку з Туреччиною, перетворивши країну на транзитний вузол і скоротивши час подорожі між Азією та Європою, намагаючись конкурувати з Суецьким каналом, зазначає видання.

“Дорога розвитку − це не просто дорога для перевезення товарів або пасажирів. Ця дорога відкриває двері для розвитку величезних територій Іраку”, − сказав Reuters Фархан аль-Фартусі, генеральний директор Генеральної компанії портів Іраку.

Уряд Іраку передбачає будівництво високошвидкісних поїздів, які перевозитимуть вантажі та пасажирів зі швидкістю до 300 кілометрів на годину, сполучення з місцевими промисловими вузлами та енергетичний компонент, який може включати нафто- та газопроводи. Це означатиме значний відхід від існуючої застарілої транспортної мережі країни.

Залізничне сполучення Іраку наразі обслуговує кілька ліній, включно з повільними вантажними перевезеннями нафти та одним нічним пасажирським потягом, який курсує з Багдада до Басри, долаючи відстань 500 кілометрів за 10–12 годин.

За словами Фартусі, будівництво порту Гранд-Фау, спроектованого понад десять років тому, перебуває на півдорозі до завершення.

Пасажирські перевезення між Іраком та Європою передбачають, зокрема, запуск експресу з Багдаду до Берліна. “Ми знову задіємо цю лінію і зв'яжемо її з іншими країнами”, − сказав Фартусі, згадавши про плани з перевезення туристів і паломників до святих місць шиїтів в Іраку та Мекки в Саудівській Аравії для паломництва Хадж.

Про проєкт було оголошено в суботу на конференції, спрямованій на привернення арабських країн Перської затоки, Сирії та Йорданії. В уряді зазначили, що йдеться про регіональні інвестиції. За словами Фартусі, якщо роботи розпочнуться на початку наступного року, проєкт буде завершено у 2029 році.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна та Ірак зосереджуються на пожвавленні відносин.