Польща збільшує армію майже у два рази

Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак підписав документ про збільшення чисельності польської армії у майже два рази.

Про це міністр повідомив 27 травня під час церемонії з нагоди Дня ветеранів операцій за межами державного кордону, пише Polskie Radio.

Блащак заявив, що одним із пріоритетів міністерства національної оборони є збільшення чисельності польського війська.

"Можу сказати, що сьогодні польське військо налічує 172 тисячі захисників. Я тут говорю про всіх військових - професійних, територіальної оборони. Нашою метою є те, аби військо нараховувало щонайменше 300 тисяч військових. Ми цю мету послідовно реалізовуємо. На підставі закону про захист вітчизни, прийнятого минулого року ми запровадили добровільну військову службу", - сказав Блащак.

Нагадаємо, що Польща веде переговори щодо придбання у Швеції літаків дальнього радіолокаційного стеження.

А 15 травня міністр оборони Польщі Маріуш Блащак зустрівся з польськими військовими під час отримання перших установок HIMARS.

Також Блащак повідомив, що держава запустила програму закупівлі підводних човнів.