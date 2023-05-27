Біля Тайваню пройшов китайський авіаносець

Судно дотримувалося лінії, яка є неофіційним кордоном між двома державами.

Китайський авіаносець "Шаньдун" у суботу, 27 травня, пройшов через Тайванську протоку у супроводі двох інших кораблів, передає Reuters.

За інформацією тайванського міністерство оборони, це сталося близько полудня. Судно пройшло у північному напрямку через протоку, дотримуючись лінії, яка є неофіційним кордоном між двома сторонами.

Військові Тайваню уважно стежили за китайськими кораблями, використовуючи свої судна та літаки, і "відреагували відповідним чином", йдеться у короткій заяві міністерства.

Міністерство оборони Китаю не відповіло на дзвінки із проханням прокоментувати ситуацію, а збройні сили країни не згадали про плавання у своїх офіційних каналах соціальних мереж.

Також за даними тайванської сторони, за останні 24 години вісім китайських винищувачів перетнули серединну лінію протоки - таке військові літаки Китаю регулярно робили під час попередніх військових навчань у серпні 2022 року.

Раніше "Шаньдун" брав участь у китайських військових навчаннях біля Тайваню у квітні. Тоді він перебував у західній частині Тихого океану.

Торік у березні авіаносець пройшов через Тайванську протоку лише за кілька годин до того, як мали відбутися переговори президентів Китаю та США.

Нагадаємо, на початку травня китайські військові вдруге за тиждень запустили безпілотник навколо Тайваню, що свідчить про нову тактику спостереження. Напруженість у Тайванській протоці залишається високою.

Тим часом минулого місяця військовий корабель США USS Milius пройшов через Тайванську протоку - це сталося через декілька днів після того, як Китай завершив свої військові дії навколо острова.