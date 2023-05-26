Представник Китаю спробував переконати лідерів Європи припинити війну в Україні, залишивши Росії окуповані території, - WSJ

Представник Китаю Лі Хуей, котрий відвідав низку європейських держав і поспілкувався з їхніми лідерами, пропонував союзникам США в Європі "відстоювати свою автономію" та закликати до негайного припинення вогню, залишивши Росії окуповані українські території, повідомляє The Wall Street Journal.

За інформацією джерел видання, Лі Хуея, якого направили просувати мирний план Китаю щодо війни в Україні, прохолодно зустріли у Європі.

Китайський представник мав чіткий меседж: союзники США в Європі мають відстоювати свою автономію і закликати до негайного припинення вогню, залишаючи Росії ті частини України, які РФ зараз окупувала.

Європейські чиновники відкинули спроби Пекіна розколоти Захід. Щоправда, вони заявляють, що наразі ще зарано відкидати зусилля Китаю у врегулюванні війни. Але Європа ставить під сумнів здатність цієї держави діяти по-чесному у той час, коли Пекін тісно співпрацює з Москвою.

Європа дала розуміти, що мир можливий тоді, коли РФ виведе свої війська з України і що заморожування конфлікту - не в інтересах міжнародної спільноти.

Хуею також повідомили, що Європу та Америку неможливо розділити, і що Європа не припинить підтримувати Україну.

Джерела видання зазначили, що Китай, імовірно, випробовує єдність Заходу і намагається "проявити ініціативу".

За словами ще одного співрозмовника WSJ, головні інтереси Китаю полягають у тому, щоб Росія не програла війну, а Москва утрималася від застосування ядерної зброї.

Після відвідин Європи представник Китаю прибув до Москви, де мав зустрів із міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

Російські ЗМІ повідомляли, що "консультації" стосувалися війни в Україні. Після майже півторагодинної зустрічі Хуей покинув будівлю МЗС Росії, коментарів при цьому не роздавав.

Нагадаємо, днями українська розвідка повідомила, що Китай не постачає Росії озброєння, але його електронне обладнання росіяни можуть використовувати для ракет.

Раніше Офіс Президента провів брифінг для Лі Хуея щодо безпекової ситуації в Україні. Тоді китайську делегацію ознайомили з фактами воєнних злочинів РФ. Також їх закликали долучитися до реалізації української формули миру. Глава МЗСУ Дмитро Кулеба під час зустрічі з Хуеєм наголосив, що Україна не сприймає ніяких пропозицій, які б передбачали втрату її територій.

Натомість китайський спецпредставник під час візиту до Києва заявив, що панацеї від війни в Україні немає, але сторони мають створити умови для мирних переговорів.