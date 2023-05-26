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Французький виробник шин Michelin продав свій завод у Росії

Угода, схвалена місцевою владою, збереже 250 робочих місць.

Французький виробник шин Michelin продав свій завод у Росії
Фото: rada.gov.ua

Французький виробник шин Michelin заявив, що продає свою Російську шинну виробничу компанію (MRTMC) та Camso CIS у Росії компанії Power International Tyres, дистриб'ютору шин у країні.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що угода, схвалена місцевою владою, збереже 250 робочих місць.

Michelin заявила, що переведення кожного співробітника в Power International Tyres неможливе, тому тим, хто бажає залишити компанію, буде дозволено зробити це "на гарних умовах".

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Французька компанія присутня в Росії з 1997 року і стала першою міжнародною шинною компанією, яка відкрила там власне виробництво у 2004 році. Минулого року вона оголосила, що зупиняє виробничу діяльність у РФ.

Нагадаємо, австрійська група Raiffeisen Bank International не змогла знайти покупця на свій банк у Росії й почала готуватися до його відокремлення.

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