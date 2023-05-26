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Компанія мозкових імплантатів Ілона Маска Neuralink отримала в США дозвіл на випробування на людях

Щодо цієї компанії відкрили розслідування її поводження з тваринами. Співробітники казали, що кількість смертей тварин вище, ніж могло б бути, з причин, пов’язаних із вимогами Маска прискорити дослідження.

Компанія мозкових імплантатів Ілона Маска Neuralink отримала в США дозвіл на випробування на людях
Фото: EPA\UPG

Компанія мозкових імплантатів Neuralink, що заснована винахідником Ілоном Маском, отримала дозвіл від Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) на початок свого першого клінічного дослідження на людях. 

У 2019 Маск планував, що компанія почне випробування на людях мозкового імплантанту для лікування паралічу та сліпоти. Втім за дозволом щодо випробувань на людях вона звернулась лише на початку 2022, і Агентство відхилило заявку. 

За словами співробітників, FDA звертало увагу Neuralink на кілька проблем, які необхідно було вирішити, перш ніж санкціонувати випробування на людях. Основні проблеми стосувалися літієвої батареї пристрою, можливості міграції проводів імплантанту в мозок і складності безпечного вилучення пристрою без пошкодження тканин мозку.

Схвалення відбулося на тлі того, як американські законодавці закликають розслідувати, чи не сприяв склад групи наглядачів за тестуванням Neuralink на тваринах невдалим і поспішним випробуванням. 

Минулого року генеральний інспектор Міністерства сільського господарства США розпочав розслідування на вимогу федерального прокурора щодо можливих порушень Закону про добробут тварин. Зазначалось, що компанія вбила близько 1500 тварин, включно з понад 280 вівцями, свинями і мавпами, після експериментів з 2018 року, повідомляло Reuters раніше. Загальна кількість загиблих тварин не обов’язково вказує на те, що Neuralink порушує правила чи стандартну дослідницьку практику. Тварин зазвичай вбивають після завершення експериментів, часто для того, щоб їх можна було досліджувати посмертно. Але нинішні та колишні співробітники Neuralink казали, що кількість смертей тварин вище, ніж могло бути, з причин, пов’язаних із вимогами Маска прискорити дослідження.

Зараз Neuralink ще не оголосила набір добровольців на людські випробування. 

"Ми раді повідомити, що отримали схвалення FDA на запуск нашого першого клінічного дослідження на людях! Це результат неймовірної роботи команди Neuralink у тісній співпраці з FDA, і є важливим першим кроком, який одного разу дозволить нашій технології допомогти багатьом людям. Набір на наше клінічне випробування ще не відкрито. Незабаром ми оголосимо більше інформації про це!" – анонсувала компанія. 

Співзасновником компанії є Макс Ходак, який нещодавно створив імплант для людей із вадами зору. Очікується, що розробки Neuaralink стануть інтерфейсом для взаємодії між мозком людини та електронним пристроєм та допоможуть лікувати різні захворювання, від ожиріння до шизофренії. 

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