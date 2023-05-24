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Польща закупить підводні човни, які зможуть запускати крилаті ракети

Найближчим часом Міноборони Польщі оголосить детальну інформацію щодо кількості човнів.

Польща закупить підводні човни, які зможуть запускати крилаті ракети
Фото: pravda.com.ua

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що держава запустила програму закупівлі підводних човнів. 

Про це повідомляє RMF.

"Ще цього року ми плануємо запустити процедуру закупівлі підводних човнів разом", – сказав Блащак.

На думку польського міністра оборони, повноцінні військово-морські сили повинні містити підрозділи, які мають "високі можливості таємного пересування на високій швидкості та тривалого переховування під водою". Найближчим часом Міноборони Польщі оголосить детальнішу інформацію щодо кількості човнів та їх обладнання.

Блащак зауважив, що ці човни повинні мати можливості запускати крилаті ракети, які були б здатні "вражати цілі в глибині території агресора".

Зараз у складі польського флоту є один підводний човен, спущений на воду 1985 року. Його модернізували, а впродовж 2020-2021 років човен пройшов щонайменше 10 ремонтів. Його поточний стан невідомий.

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Нагадаємо, що Польща веде переговори щодо придбання у Швеції літаків дальнього радіолокаційного стеження.

А 15 травня міністр оборони Польщі Маріуш Блащак зустрівся з польськими військовими під час отримання перших установок HIMARS. 

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