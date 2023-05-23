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Іспанія не зможе доєднатись до навчання українських льотчиків на винищувачах F-16, оскільки не має їх, - Роблес

На озброєнні у Іспанії є F-18 та EuroFighter.

Іспанія не зможе доєднатись до навчання українських льотчиків на винищувачах F-16, оскільки не має їх, - Роблес
Маргарита Роблес під час візиту до Одеси
Фото: armyinform.com.ua

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес повідомила, що країна не зможе доєднатись до навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Про це повідомляє Європейська правда

"Усі знають, що у нас є F-18, у нас є EuroFighter, у нас немає F-16, і тому ані надання, ані навчання не були б можливі", – сказала Маргарита Роблес.

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Вона наголосила, що Іспанія і надалі повністю і однозначно підтримує Україну в межах своїх можливостей.

Маргарита Роблес додала, що "солідарна з іншими країнами" у випадку з винищувачами F-16.

Нагадаємо, 20 травня в Іспанії на авіаційній базі Сарагоса розбився винищувач F-18. Пілот встиг катапультуватися, у нього ушкодження ніг, його життю вже нічого не загрожує.

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