Кожен закордонний візит і майже кожні переговори дають Україні змогу стати сильнішою.

Сьогодні, 23 травня, президент України був на Донеччині, у районі Вугледара й Марʼїнки, де привітав наших морпіхів з їхнім професійним святом, Днем морської піхоти України.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Вручив державні нагороди воїнам і стрічки “За мужність та відвагу” найкращим підрозділам, які захищають саме цю частину фронту. Впевнений, ви пам’ятаєте ці підрозділи – часто у вечірніх зверненнях саме їм дякую за надзвичайні результати, які вони дають Україні в боях. Сьогодні нагородив їх особисто. Це 35-та окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського, 406-та окрема артилерійська бригада імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова та 140-й окремий розвідувальний батальйон”, - зазначив президент.

Сьогодні саме на передовій Володимир Зеленський оголосив про створення в Україні корпусу морської піхоти. До наявних підрозділів будуть додані й нові бригади морської піхоти, їх забезпечать сучасною зброєю й технікою.

“Усі маємо це розуміти: головне завдання нашої держави й сенс фактично кожної нашої міжнародної комунікації полягає саме у зміцненні України, у посиленні нашої оборони, у збільшенні можливостей наших воїнів і нашої держави загалом. Кожен закордонний візит і майже кожні переговори дають Україні змогу стати сильнішою”, - наголосив Зеленський.

Він подякував 36-й окремій бригаді морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського та воїнам зі 137-го окремого батальйону морської піхоти.

Також голова держави відзначив 55-ту окрему артилерійську бригаду “Запорізька Січ”, 59-ту окрему мотопіхотну бригаду імені Якова Гандзюка, 74-й окремий розвідувальний батальйон, 5-ту окрему Слобожанську бригаду Національної гвардії.

Нагадаємо, ще одна європейська країна визнала Голодомор геноцидом українського народу. Цього разу таке рішення прийняли парламентарі Словенії.