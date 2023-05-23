Російські окупаційні війська обстріляли 6 громад Сумщини

Сьогодні, 23 травня, росіяни обстріляли Великописарівську, Шалигинську, Новослобідську, Білопільську, Юнаківську та Краснопільську громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня 23 травня росіяни здійснили 10 обстрілів прикордонних громад, було зафіксовано 37 вибухів.

“Сьогодні зранку з території РФ по околицям смт Велика Писарівка, росіяни гатили з РСЗВ – 4 вибухи. Було пошкоджено приватний житловий будинок, гараж, автокран, при””, - йдеться у повідомленні.

Також Великописарівську громаду остріляли з мінометів, як і Новослобідську громаду

Шалигинську громаду росіяни обстріляли з артилерії, а Білопільську, Краснопільську і Юнаківську громади - з мінометів.

Нагадаємо, російські війська обстріляли місто Вовчанськ і село Липці на Харківщині, внаслідок чого зазнав поранень місцевий житель, пошкоджені приватні будинки.