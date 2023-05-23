Десантники збили “фанерний літачок” росіян

За наявною інформацією, такі БпЛА поставлені на серійне виробництво.

Сьогодні, 23 травня, українські десантники збили російський безпілотник, виготовлений з фанери.

Про це повідомила пресслужба Командування ДШВ ЗСУ.

БпЛА-розвідник окупантів зі стрілецької зброї збили бійці мобільної вогневої групи 71 окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ.

“Мабуть у росіян закінчуються “Орлани” та інші типи сучасних БПЛА. Завдання з повітряної розвідки виконують фанерні літачки”, – зазначили єгері-десантники.

В ДШВ додалии, що фанерний літачок зроблений досить примітивно, але, за наявною інформацією, такі БпЛА поставлені на серійне виробництво.

Фото: Пресслужба ДШВ ЗСУ

Нагадаємо, минулої ночі українські сили протиповітряної оборони знищили шість ударних ворожих безпілотників та два розвідувальних.