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Десантники збили “фанерний літачок” росіян

За наявною інформацією, такі БпЛА поставлені на серійне виробництво.

Десантники збили “фанерний літачок” росіян
Фото: Пресслужба ДШВ ЗСУ

Сьогодні, 23 травня, українські десантники збили російський безпілотник, виготовлений з фанери.

Про це повідомила пресслужба Командування ДШВ ЗСУ.

БпЛА-розвідник окупантів зі стрілецької зброї збили бійці мобільної вогневої групи 71 окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ.

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“Мабуть у росіян закінчуються “Орлани” та інші типи сучасних БПЛА. Завдання з повітряної розвідки виконують фанерні літачки”, – зазначили єгері-десантники.

В ДШВ додалии, що фанерний літачок зроблений досить примітивно, але, за наявною інформацією, такі БпЛА поставлені на серійне виробництво.

Фото: Пресслужба ДШВ ЗСУ

Нагадаємо, минулої ночі українські сили протиповітряної оборони знищили шість ударних ворожих безпілотників та два розвідувальних.

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