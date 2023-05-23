Десантники збили “фанерний літачок” росіян

Сьогодні, 23 травня, українські десантники збили російський безпілотник, виготовлений з фанери.
Про це повідомила пресслужба Командування ДШВ ЗСУ.
БпЛА-розвідник окупантів зі стрілецької зброї збили бійці мобільної вогневої групи 71 окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ.
“Мабуть у росіян закінчуються “Орлани” та інші типи сучасних БПЛА. Завдання з повітряної розвідки виконують фанерні літачки”, – зазначили єгері-десантники.
В ДШВ додалии, що фанерний літачок зроблений досить примітивно, але, за наявною інформацією, такі БпЛА поставлені на серійне виробництво.
Нагадаємо, минулої ночі українські сили протиповітряної оборони знищили шість ударних ворожих безпілотників та два розвідувальних.