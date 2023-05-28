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У Туреччині триває другий тур виборів президента

Останні опитування прогнозують перемогу Ердогана.

У Туреччині триває другий тур виборів президента
Фото: EPA/UPG

У Туреччині відбувається голосування на другому турі виборів президента країни. Суперниками у ньому є чинний керівник держави Реджеп Таїп Ердоган та його опонент, опозиціонер Кемаль Киличдароглу.

Про це повідомляє Reuters.

Виборчі дільниці відкрилися по всій країні о 08:00 та закриються о 17:00 за місцевим часом (збігається з київським). Перші результати голосування почнуть публікувати після 18:00.

Останні опитування прогнозують перемогу Ердогана. За даними соціологічного центру Özdemir Araştırma, його готові підтримати 54,12% виборців, Киличдароглу — 45,88%. У разі, якщо Ердоган переможе, він може залишатися при владі до 2028 року.

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Нагадаємо, що 14 травня у Туреччині відбувся перший тур виборів президента. Чинний глави держави Реджеп Таїп Ердоган отримав 49,51% голосів, а його основний суперник Кемаль Киличдароглу – 44,88%.

Лідер правої турецької партії АТА Сінан Оган, який прийшов третім на виборах у першому турі, заявив, що під час другого туру підтримає діючого президента Ердогана.

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