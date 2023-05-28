Календарна реформа: чому це раціонально
Календарна реформа: чому це раціонально
Чому Пашинян вирішив віддати Азербайджану Карабах і що це змінює
Чому Пашинян вирішив віддати Азербайджану Карабах і що це змінює
У Бєлгородській області зібрана важлива інформація, - ГУР
У Бєлгородській області зібрана важлива інформація, - ГУР
​Похід у Росію. Далі буде
​Похід у Росію. Далі буде
Анастасія Афіна про полон в Оленівці: “Нам забороняли рвати черешню, та її не рвали й наглядачі. Ягоди просто гнили на дереві”
Анастасія Афіна про полон в Оленівці: “Нам забороняли рвати черешню, та її не рвали й наглядачі. Ягоди просто гнили на дереві”
Росія влаштувала масовану атаку на Київ. Є пошкодження від уламків і жертви
Росія влаштувала масовану атаку на Київ. Є пошкодження від уламків і жертви
Росія видворить сотні німецьких держслужбовців
Росія видворить сотні німецьких держслужбовців
Молитва за визволення України: Залужний поширив ролик про наступ із закликом приєднуватися до лав ЗСУ
Молитва за визволення України: Залужний поширив ролик про наступ із закликом приєднуватися до лав ЗСУ
​Напередодні. Удари по логістиці
​Напередодні. Удари по логістиці
ГоловнаСвіт

Голова МЗС України вперше з 1992 року відвідає Нігерію

Кулеба візьме участь в інавгурації новообраного президента Боли Тінубу.

Голова МЗС України вперше з 1992 року відвідає Нігерію
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 28-29 травня відвідає Федеративну Республіку Нігерія.

Про це повідомила пресслужба МЗС.

Зазначається, зл це буде перший візит глави МЗС України до Нігерії з часу встановлення дипломатичних відносин у 1992 році.

Кулеба візьме участь в інавгурації новообраного президента Нігерії Боли Тінубу. Він також проведе низку двосторонніх зустрічей із главами делегацій африканських країн.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

"Ключовими темами зустрічей міністра стануть активізація політичного діалогу України та країн Африки, просування Формули миру президента Володимира Зеленського, продовольча безпека, збільшення обсягів торгівлі та поглиблення співробітництва в міжнародних організаціях", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Україна починає системну співпрацю з Африканським Союзом

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies