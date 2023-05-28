Голова МЗС України вперше з 1992 року відвідає Нігерію

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 28-29 травня відвідає Федеративну Республіку Нігерія.

Про це повідомила пресслужба МЗС.

Зазначається, зл це буде перший візит глави МЗС України до Нігерії з часу встановлення дипломатичних відносин у 1992 році.

Кулеба візьме участь в інавгурації новообраного президента Нігерії Боли Тінубу. Він також проведе низку двосторонніх зустрічей із главами делегацій африканських країн.

"Ключовими темами зустрічей міністра стануть активізація політичного діалогу України та країн Африки, просування Формули миру президента Володимира Зеленського, продовольча безпека, збільшення обсягів торгівлі та поглиблення співробітництва в міжнародних організаціях", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Україна починає системну співпрацю з Африканським Союзом.