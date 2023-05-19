Від початку року зросла кількість кібератак на комерційний сектор, - Держспецзв'язку

Від початку 2023 року зросла кількість кібератак на комерційний сектор.

Про це повідомляє Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA в ручному режимі опрацювала понад 700 кіберінцидентів та кібератак. З них 151 сталися протягом квітня.

"Урядові організації та місцеві органи влади, за даними CERT- UA, залишаються в центрі уваги ворожих хакерів. Проте протягом березня-квітня експерти також фіксували зростання кількості кібератак на комерційні організації: майже вдвічі порівняно із січнем-лютим 2023 року", - зазначили в Держспецзв'язку.

"Улюбленою тактикою" російських хакерів залишається фішинг. За даними Держслужби, фішингові кампанії росіян "добре сплановані та мають масовий характер".

"Цей вид атак загрожує не тільки працівникам цільових організацій (держслужбовцям, працівникам підприємств критичної інфраструктури), а й кожному громадянину. За допомогою фішингу російські спецслужби намагаються зібрати про українців усю можливу інформацію, в їхньому фокусі – персональні дані", - наголосили в установі.

Нагадаємо, раніше Держспецзв’язку повідомляло, що росіяни використовують торент-трекери для хакерських атак. Хакери "троянізують" установчі файли й розміщують їх у безкоштовному доступі на торент-трекерах.

Згодом українців попередилиа про кібератаку з "інструкціями" щодо "оновлення операційної системи".

Тим часом в Україні посилять кіберзахист державних ресурсів - відповідну постанову ухвалив Кабінет Міністрів.