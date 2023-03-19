На Львівщині три "шахеди" влучили у нежитлові приміщення
На Львівщині три "шахеди" влучили у нежитлові приміщення
"Не знаю, чи переконала б доньку виїхати, якби не кіт". Як нині живе сім’я, що під обстрілами вибралася з Ірпеня
"Не знаю, чи переконала б доньку виїхати, якби не кіт". Як нині живе сім’я, що під обстрілами вибралася з Ірпеня
Сі став більшим за Мао. Китайці заявили про пряме протистояння зі США
Сі став більшим за Мао. Китайці заявили про пряме протистояння зі США
Ректори провідних вишів збираються підписати відкритого листа із закликом залишити міністра освіти Шкарлета на посаді, - джерела
Ректори провідних вишів збираються підписати відкритого листа із закликом залишити міністра освіти Шкарлета на посаді, - джерела
Хто і як відбілює держзрадників Дубінського, Столара та інших
Хто і як відбілює держзрадників Дубінського, Столара та інших
Арешт Путіна та «сюрприз» для Сі
Арешт Путіна та «сюрприз» для Сі
Ченці чоловічого монастиря УПЦ в Лаврі отримали алгоритм дій на випадок примусового виселення
Ченці чоловічого монастиря УПЦ в Лаврі отримали алгоритм дій на випадок примусового виселення
“Укрзалізниця” пропонує маршрут до бази лоукостера Wizz Air на кордоні з Румунією
“Укрзалізниця” пропонує маршрут до бази лоукостера Wizz Air на кордоні з Румунією
Шмигаль назвав, якими будуть кадрові зміни в уряді (оновлено)
Шмигаль назвав, якими будуть кадрові зміни в уряді (оновлено)
ГоловнаТехнології

Росіяни використовують торент-трекери для хакерських атак, – Держспецзв’язку

Хакери троянізують установчі файли й розміщують їх у безкоштовному доступі на торент-трекерах.

Росіяни використовують торент-трекери для хакерських атак, – Держспецзв’язку
Фото: Stock

Завантаження зламаного програмного забезпечення може надати російським спецслужбам доступ до комп’ютера.

Про це йдеться в звіті Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації.

«Зазвичай таке (зламане – ред.) ПЗ розповсюджується за допомогою торент-трекерів, чим активно користуються зловмисники, в тому числі російські спецслужби, які додають до зламаного ПЗ шкідливий код», – застерігає пресслужба.

Як пояснюють у Держспецзв’язку, хакери троянізують установчі файли й розміщують їх у безкоштовному доступі на торент-трекерах. При установці такої програми на комп’ютері вони можуть отримати доступ до його вмісту.

«У багатьох пострадянських країнах системні адміністратори й досі використовують неліцензійне програмне забезпечення (в тому числі операційні системи) в установах та компаніях різних форм власності, що розповсюджується за допомогою торент-трекерів. Встановлюючи зламане ПЗ із торентів, вони фактично надають доступ російським спецслужбам до вмісту робочих машин», – йдеться в повідомленні.

Особливо небезпечним у відомстві називають використання зламаних операційних систем.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, що у п’ятницю 17 березня відбувалася кібератака на державні ресурси України. Користувачі мали проблеми з доступом до Єдиного та Державного реєстрів, сайта Міністерства юстиції України тощо.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
Читайте також