Росіяни використовують торент-трекери для хакерських атак, – Держспецзв’язку

Хакери троянізують установчі файли й розміщують їх у безкоштовному доступі на торент-трекерах.

Завантаження зламаного програмного забезпечення може надати російським спецслужбам доступ до комп’ютера.

Про це йдеться в звіті Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації.

«Зазвичай таке (зламане – ред.) ПЗ розповсюджується за допомогою торент-трекерів, чим активно користуються зловмисники, в тому числі російські спецслужби, які додають до зламаного ПЗ шкідливий код», – застерігає пресслужба.

Як пояснюють у Держспецзв’язку, хакери троянізують установчі файли й розміщують їх у безкоштовному доступі на торент-трекерах. При установці такої програми на комп’ютері вони можуть отримати доступ до його вмісту.

«У багатьох пострадянських країнах системні адміністратори й досі використовують неліцензійне програмне забезпечення (в тому числі операційні системи) в установах та компаніях різних форм власності, що розповсюджується за допомогою торент-трекерів. Встановлюючи зламане ПЗ із торентів, вони фактично надають доступ російським спецслужбам до вмісту робочих машин», – йдеться в повідомленні.

Особливо небезпечним у відомстві називають використання зламаних операційних систем.

Нагадаємо, що у п’ятницю 17 березня відбувалася кібератака на державні ресурси України. Користувачі мали проблеми з доступом до Єдиного та Державного реєстрів, сайта Міністерства юстиції України тощо.