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TikTok встановлює для неповнолітніх користувачів щоденний ліміт користування соцмережею

Автоматично виділять 60 хвилин, для продовження роботи доведеться вводити код доступу.

TikTok встановлює для неповнолітніх користувачів щоденний ліміт користування соцмережею
Фото: phys.org

TikTok встановлює для неповнолітніх користувачів щоденний ліміт користування екранним часом.

Про це йдеться на сайті соцмережі.

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"Протягом найближчих тижнів для кожного облікового запису, що належить користувачу віком до 18 років, автоматично буде встановлено 60-хвилинний щоденний ліміт екранного часу... Якщо досягнуто 60-хвилинної межі, підліткам буде запропоновано ввести код доступу, щоб продовжити перегляд, що вимагатиме від них ухвалення активного рішення про продовження цього часу", - йдеться в повідомленні.

Користувачам віком до 13 років також встановлять щоденне обмеження часу перегляду на 60 хвилин. Опісля батьки або опікуни повинні встановити або ввести існуючий код доступу, щоб додати 30 хвилин додаткового часу перегляду.

Нагадаємо, раніше китайська версія TikTok – додаток для коротких відео Douyin – обмежила доступ для користувачів молодших, ніж 14 років, прагнучи захистити молодь від неприйнятного контенту.

У 2022-му TikTok тимчасово призупинив роботу в Росії

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