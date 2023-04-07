В Україні посилять кіберзахист державних ресурсів

Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою затвердив порядок функціонування Національного центру резервування державних інформаційних ресурсів.

Про це повідомляє Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації.

"Ухвалена постанова дозволить мінімізувати ризики, забезпечить подальшу безперервність роботи національних електронних інформаційних ресурсів і можливість відновлення даних у разі її пошкодження чи видалення. Наша спільна мета – убезпечення та збереження критично важливої інформації, яка стосується як наших державних органів та підприємств, так і громадян", - зазначив голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь.

Документ визначає функції та повноваження суб’єктів Національного центру. Це - Адміністрація Держспецзв’язку, ДП "Українські спеціальні системи", Державний центр кіберзахисту, Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення та КП "Укрспецзв’язок".

Зазначається, що постанова врегульовує процес передання органами влади, військовими формуваннями, підприємствами, установами та організаціями резервних копій національних електронних інформаційних ресурсів до центру, а також – механізм їх збереження і доступу до них.

У ній також визначено види резервування національних електронних інформаційних ресурсів, вимоги до договорів щодо збереження резервних копій, вимоги до захисту інформації та кіберзахисту під час зберігання, порядок переміщення до закордонних дипломатичних установ України протягом періоду дії воєнного стану та повернення після його закінчення тощо.

Нагадаємо, за час повномасштабної війни кількість кібератак в Україні зросла у декілька разів порівняно з попередніми роками. Від 24 лютого 2022 зафіксували понад 4500 кібератак. У 2020 їх було всього 800, а в 2021 – близько 2000.

Щоденно Росія здійснює в середньо по 10 кібернападів.