Комісія з цінних паперів та бірж США подала до суду на Binance та її генерального директора

5 червня Комісія з цінних паперів та бірж США подала до суду на найбільшу світову криптобіржу Binance та її генерального директора Чанпена Чжао, передає Reuters.

У скарзі Комісії перераховано 13 звинувачень проти Binance, Чжао та оператора її нібито незалежної американської біржі. Регулятор заявляє, що біржа штучно завищувала обсяги торгів і відволікала кошти клієнтів, а також не змогла обмежити доступ клієнтів зі США до своєї платформи та ввела інвесторів в оману щодо засобів контролю за ринком.

Крім того, Комісія зазначає, що відповідачі таємно контролювали активи клієнтів, дозволяючи їм змішувати та відволікати кошти інвесторів "на власний розсуд". До того ж, Binance створила окремі американські організації "в межах ретельно продуманої схеми ухилення від федеральних законів США про цінні папери".

Майже три роки тому і до червня 2022 року торгова фірма Sigma Chain, що належить і контролюється Чжао, займалася так званою фіктивною торгівлею, яка штучно завищувала обсяг торгів цінними паперами криптоактивів на платформі Binance.US, зазначає регулятор.

"Ми стверджуємо, що організації Чжао та Binance брали участь у розгалуженій мережі обману, конфліктів інтересів, нерозкриття інформації та навмисного ухилення від закону", - йдеться у заяві голови Комісії.

Binance натомість заявила, що має намір "енергійно захищати нашу платформу", додавши, що "оскільки Binance не є американською біржею, дії SEC (регулятора - Ред.) обмежені".

"Всі активи користувача на Binance і партнерських платформах Binance, включаючи Binance.US, безпечні і надійні", - йдеться в повідомленні біржі. Компанія назвала судовий процес "необґрунтований ні фактами, ні законом, ні власним прецедентом Комісії".

Видання зазначає, що біткоїн упав на 6% - до найнижчого рівня майже за три місяці. А власна криптовалюта Binance BNB, четверта за величиною у світі за розміром ринку - впала більш ніж на 5%.

Учасники ринку заявили, що звинувачення регулятора можуть стати на заваді роботі Binance, оскільки судовий процес, ймовірно, позначиться на всій криптоіндустрії. Binance домінує у криптовалютній торгівлі, у 2022 році обробляючи угоди на суму близько 65 мільярдів доларів на день, займаючи при цьому до 70% ринку.

Нагадаємо, минулого місяця Міністерство юстиції США почало розслідування щодо криптобіржі Binance через підозри, що майданчик дозволяв росіянам обходити санкції. Binance також обговорює з американським Мін'юстом попередні претензії на адресу біржі, повʼязані з обходом санкцій щодо Ірану.