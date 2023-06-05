Прем'єр Великобританії Сунак підтримав свого міністра оборони на пост генсека НАТО

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак підтримав міністра оборони Бена Воллеса на пост генерального секретаря НАТО, передає Reuters.

Сунак також зустрінеться з американським президентом Джо Байденом цього тижня (це буде четверта зустріч за останні декілька місяців) і, як очікується, спробує заручитися підтримкою лідера США для призначення Воллеса на найвищу посаду в НАТО.

Відповідаючи на запитання про кандидатуру Воллеса, Сунак сказав на прес-конференції, що "Бен — фантастичний міністр оборони" і що "серед світових лідерів йде спільна розмова про це, і я впевнений, що вона продовжуватиметься".

"Беном захоплюються його колеги у всьому світі. Великобританія завжди вносила основний внесок у НАТО, виконувала свої 2% зобов'язання. Ми були лідером у операціях НАТО, нас сприймають як ідейного лідера", - підкреслив британський прем'єр.

Раніше Воллес заявив, що він "не відмовився б, якби йому запропонували" цю посаду, але деякі уряди наполягають на тому, що стати генеральним секретарем НАТО уперше має жінка. Відтак серйозним конкурентом британського міністра може стати прем'єрка Данії Метте Фредеріксен.

Нагадаємо, нещодавно Фредеріксен заявила, що вона претендує на посаду генерального секретаря НАТО попри інформацію оприлюднену нещодавно інформацію у ЗМІ.

Тим часом генеральний секретар блоку НАТО Єнс Столтенберг може у вересні, коли завершується термін його повноважень, залишитися на посаді. Серед інших популярних кандидатів на крісло очільника Альянсу є прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас, міністр оборони Великобританії Бен Воллес та чинна віцепрем’єр-міністерка Канади Христя Фріланд.