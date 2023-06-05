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В окупованому Мелітополі шпигуни шукають проукраїнських громадян

Міський голова закликав жителів міста бути обережними.

В окупованому Мелітополі шпигуни шукають проукраїнських громадян
Фото: Facebook Івана Федорова

В окупованому Мелітополі з’явилися загони російських шпигунів, які вишукують патріотично налаштованих громадян.

Про це повідомляє у Telegram мер міста Іван Федоров.

“ФСБ завезла у Мелітополь загони навчених шпигунів. Про те, що в місті можна спокійно висловлювати свою думку, мова не йде давно. А тепер ще й в різних районах міста спеціально навчені “нелюди” вишукують патріотично налаштованих громадян. З якою метою це робиться та що може очікувати на наших людей, залишається тільки здогадуватись”, – зазначив він.

Федоров закликав жителів міста бути обережними.

 

Нагадаємо, у Мелітополі майже щодня в полон забирають до 10 людей. За словами Федорова, викрадають різних людей – пенсіонерів, журналістів, студентів. Також у цивільних перевіряють телефони і татуювання. 

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