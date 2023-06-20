​На Харківщині двоє людей посраждали через детонацію вибухонебезпечних предметів

Постраждалих внаслідок ворожих обстрілів не було.

Два жителі Харківщини постраждали через детонацію вибухонебезпечних предметів. Поранених у результаті ворожих обстрілів за добу не зафіксовано.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Минулої доби російські війська обстрілювали цивільну інфраструктуру населених пунктів Харківського, Куп'янського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів області.

У результаті ворожих обстрілів біля сіл Ківшарівка та Глушківка Куп'янського району сталися пожежі. У Вовчанську Чугуївського району внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено багатоквартирний будинок, приватне домоволодіння, сталася пожежа.

Голова ОВА також повідомив, що 52-річний житель Ізюма постраждав унаслідок детонації вибухонебезпечного предмета, яка сталася, коли він спалював сміття на подвір'ї будинку. Крім того, на березі річки в селі Оскіл Ізюмського району на протипіхотній міні підірвався та отримав поранення 32-річний чоловік. Обох постраждалих госпіталізовано в стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, напередодні наступив на міну житель Дергачівської громади Харківщини.