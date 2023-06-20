За минулу добу відкрито 32 кримінальні провадження за статею "Порушення законів та звичаїв війни".

Російські війська масовано обстріляли Бериславський, Каховський та Херсонський райони області. По мирних населених пунктах гатили з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів, танків, авіації та БпЛА. Поліція фіксує наслідки чергової масованої ворожої атаки.

Про це йдеться в повідомленні Нацполіції.

Окупанти обстріляли селище Бургунка з артилерії. Там снарядами пошкоджені приватні будинки, приміщення сільської ради, церква, поранено двох місцевих жителів.

Під час ворожого танкового обстрілу села Шляхове тяжке поранення отримала 64-річна жінка, її з переломом кісток тазу, проникаючим пораненням живота та мінно-вибуховою травмою госпіталізували в лікарню.

Фото: Нацполіція

Знову під авіаційною атакою ворога перебувало смт Козацьке Каховського району. Внаслідок вибухів керованих бомб пошкоджено шість житлових будинків, автомобіль та поранено двох місцевих жителів.

Фото: Нацполіція

Упродовж дня в Херсоні лунали вибухи, російські окупаційні війська з лівого берега Дніпра обстрілювали прибережні райони міста, центр та мікрорайон Корабел.

На місцях влучань зайнялися пожежі, пошкоджено автобуси на території автопарку, вантажні автомобілі, АЗС, складські приміщення, ударною хвилею потрощило вікна і балкони у навколишніх житлових будинках.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

На місцях ворожих обстрілів працювали слідчі, вибухотехніки та криміналісти. Поліцейські проводили огляд місць подій, збирали речові докази та фіксували наслідки ударів військ РФ. За минулу добу поліція відкрила 32 кримінальні провадження за ст.438 "Порушення законів та звичаїв війни" Кримінального кодексу України.