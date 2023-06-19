Росія вивела у Чорне море ракетоносій

Також один носій “Калібрів” перебуває у Середземному морі.

У понеділок 19 червня Росія тримає на бойовому чергуванні у Чорному морі три кораблі, серед них – носій крилатих ракет “Калібр”.

Про це повідомляють у Facebook Військово-морські сили ЗСУ.

Згідно з повідомленням, станом на 10:00 у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають три ворожі кораблі, у тому числі носій "Калібрів".

В Азовському морі перебував один російський корабель. У Середземному – до восьми ворожих кораблів, серед них – носій “Калібрів” із загальним залпом до 16 ракет.

Нагадаємо, станом на ранок 18 червня на бойовому чергуванні в Чорному морі залишався один ракетоносій, споряджений вісьмома крилатими ракетами типу "Калібр".