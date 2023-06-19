Збройні сили України контрнаступають, на Вугледарському напрямку тривають запеклі бої. Піхоті допомагають мінометники, які знищують і поодиноких окупантів, і цілі російські командні пункти.

Про це йдеться у новому відео проєкту "Український свідок".

У ролику показано роботу мінометників 68 ОЄБр ЗСУ, які знищують опорний пункт російських військ на Донбасі. Опорний пункт - це ділянка місцевості, яку контролює ворог та на якій розташована низка вогневих засобів для кругової оборони.

Хлопці-мінометники з 68 ОЄБр продемонстрували свою роботу по одному з таких обʼєктів у районі Павлівки.

На озброєнні у них - італійські міномети 1964 року виготовлення. Боєприпаси для цих мінометів різні - як радянські, так і сучасні європейські та американські. За словами самих мінометників, найкращими снарядами є американські: по-перше, вони точні, а по-друге, перед запуском можна перемикати "режим" міни з осколкового на фугасний і навпаки.

У підрозділі є доволі досвідчені воїни. Так, мінометник із позивним Аїд підписав контракт із ЗСУ ще в 2013 році, тож має за плечима кілька років бойового досвіду в АТО. 25 лютого 2022 року він повернувся до армії. Військовослужбовець із позивним "Гриша" воював в АТО протягом 2015-2016 років, після початку повномасштабної війни він також повернувся на фронт. "Італієць" вступив до лав ЗСУ ще в 1990 році.

Вугледарський напрямок є вкрай важливим у контрнаступальних діях ЗСУ, оскільки у разі успіху тут українські воїни переб’ють росіянам важливе логістичне з’єднання. На південь від Вугледара пролягає залізнична колія, яка з'єднує Волноваху та нині окупований Мелітополь. Коли ЗСУ візьмуть її під вогневий контроль, то росіяни втратять ціле залізничне сполучення.