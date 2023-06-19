Повідомлено про підозру ще трьом учасникам схеми розкрадання 104 млн грн на будівництві Подільського мосту

На рахунки всіх підприємств, задіяних у протиправному механізмі, накладено арешти.

У межах провадження щодо заволодіння бюджетними коштами у сумі 104 млн грн, виділеними на будівництво Подільського мосту, повідомлено про підозру ще трьом посадовим особам - директору та голові наглядової ради генпідрядної організації, а також директору субпідрядної організації (ч. 5 ст. 191 КК України).

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Раніше за цим епізодом правоохоронці повідомили про підозру у розтраті бюджетних коштів директору комунального підприємства – замовнику робіт.

"Згідно з матеріалами слідства, у березні 2023 року між комунальним підприємством КП «Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», генпідрядником та субпідрядною організацією були підписані чергові акти приймання виконаних будівельних робіт, що стосуються витрат на оренду та експлуатацію спеціальних машин та механізмів у ході будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві", - йдеться в повідомленні.

На підставі цих документів на рахунок однієї з субпідрядних організацій були перераховані кошти у сумі 181 млн гривень.

У той же час висновком будівельно-технічної експертизи встановлено завищення вартості оренди вказаної техніки на загальну суму 104 млн гривень.

Надалі ці кошти були виведені через рахунки кількох підприємств з ознаками фіктивності під виглядом закупівлі взуття, господарських товарів та запчастин з метою обготівкування.

У межах слідства проведено обшуки за місцями мешкання осіб, причетних до протиправної схеми. Директора субпідрядної організації затримано в порядку ст. 208 КПК України. До суду внесено клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 104 млн грн.

На рахунки всіх підприємств, задіяних у протиправному механізмі, накладено арешти.

Нагадаємо, раніше в межах цього ж провадження директору комунального підприємства повідомлено про підозру у розтраті 104 млн грн. Він перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

Крім того, у травні 2023 року прокуратура передала до суду обвинувальний акт відносно керівника генпідрядної організації за фактом розтрати понад 36 млн грн через завищення вартості робіт. Раніше за цими ж фактами до суду скеровано обвинувальні акти відносно ще двох субпідрядників.

Подільсько-Воскресенський мостовий перехід через Дніпро – один з найважливіших інфраструктурних проєктів у столиці України. Він повинен розвантажити Північний міст. Крім того, по ньому мала б проходити четверта гілка Київського метро.

Будівництво мостового переходу розпочалося 1993 року (фактично 2003) і досі не завершилось.